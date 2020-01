Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban va participa la ceremonia oficiala pentru marcarea a 75 de ani de la eliberarea lagarului nazist de concentrare si exterminare Auschwitz Birkenau, organizata de autoritatile polone in 27 ianuarie, cu prilejul Zilei internationale de comemorare a victimelor Holocaustului.La ceremonia…

- Premierul Ludovic Orban va participa, luni, la ceremonia oficiala pentru marcarea a 75 de ani de la eliberarea lagarului nazist, eveniment organizat de autoritațile polone, potrivit unui comunicat de presa remis MEDIAFAX.„Premierul Ludovic Orban va participa la ceremonia oficiala pentru marcarea…

- Premierul Ludovic Orban da asigurari ca programul Prima Casa va continua si in acest an si ii acuza pe social-democrati ca au lansat o campanie "mizerabila" de dezinformare a cetatenilor. El a precizat ca Executivul are prevazuta in buget suma pentru program, iar in perioada urmatoare va emite…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, la inceputul ședinței de Guvern de la sfarșitul saptamanii trecute, ca Executivul iși va asuma raspunderea pe doua pachete de legi, anunța Hotnews. Premierul a precizat astfel ca prima angajare a Guvernului va cuprinde doua domenii: economic și justiție. In primul…

- Amazon a scos de la vanzare ornamentele de Craciun care prezentau imagini ale lagarului nazist de la Auschwitz, potrivit Hotnews. Gigantul vindea tirbușoane, desfacatoare, mousepaduri și alte obiecte pe care erau imprimate imagini din lagarul de concentrare, starnind revolta Muzeului memorial din Polonia.Reprezentanții…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca Guvernul lucreaza la introducerea unei taxe pentru mașinile la prima inmatriculare, care va fi perceputa ca o taxa de poluare. El a susținut ca Executivul trebuie sa se asigure ca masurile vor fi acceptate de Comisia Europeana. „Trebuie sa fie perceputa ca…

- Noul premier al Romaniei, Ludovic Orban, incearca sa linisteasca romanii ingrijorati de soarta pensiilor si salariilor, odata cu schimbarea Guvernului si a multor informatii si zvonuri contradictorii.Premierul Ludovic Orban ofera din nou asigurari ca noul Guvern PNL nu va taia pensiile si salariile.…

- Orban spune ca va lua o decizie in privința majorarii salariului minim dupa o analiza a efectelor acestei masuri Premierul Ludovic Orban a declarat marti ca Executivul va lua o decizie in privinta cresterii salariului minim in urma unei analize a efectelor acestei masuri, avand la baza indicatori economici…