- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a afirmat, sambata, la Bucuresti, ca Romania ar trebui sa fie primita in Schengen "cat mai curand", decizia din cadrul JAI fiind "gresita". Orban a transmis sprijinul tarii sale in aceasta chestiune. "Am venit la Bucuresti dupa opt ani si vad dezvoltarea care a avut…

- „Va multumesc pentru semnarea Parteneriatului strategic in domeniul energiei verzi, dezvoltarii acesteia si transmiterii acesteia intre guvernele Azerbaijanului, Georgiei, Romaniei si Ungariei. Ne vom concentra astazi pe securitatea energetica si cooperarea regionala. Aceste subiecte au fost prioritati…

- „Acordul acesta va aduce UE mai aproape de partenerii din sud, ambele regiuni se vor indrepta catre tranzitia energetica. Incepand cu razboiul din Ucraina, am inceput sa promovam proiecte de energie verde. Astfel , UE a reușit sa compenseze pierderile prin petrolul rusesc.E un concept de energie sigura,…

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a sosit astazi la București, dupa opt ani de la ultima vizita, pentru semnarea acordului pentru cablul electric submarin care leaga Asia Centrala de Europa.