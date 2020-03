Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Kargazstan au decretat sambata stare de urgenta in aceasta tara din Asia Centrala pentru o luna, cu scopul de a limita propagarea noului coronavirus, informeaza AFP preluat de agerpres. Guvernul kargaz a decretat stare de urgenta pe intreg teritoriul acestei foste republici sovietice…

- Romanii au primit astazi, in jurul orei 18:00, o alerta de urgența pe telefoanele mobile. In mesaj sunt indicații stricte despre modul in care trebuie sa se comporte in timpul pandemiei de coronavirus. Autoritațile incearca sa ridice gradul de conștientizare al cetațenilor prin orice mijloc. Astazi…

- Autoproclamata Republica Turca a Ciprului de Nord (RTCN) a decis joi sa amane pentru octombrie alegerile prezidentiale prevazute luna viitoare, in cadrul masurilor pentru a limita raspandirea noului coronavirus, noteaza AFP preluat de agerpres. Primul tur de scrutin, prevazut initial la 26 aprilie,…

- Constructorul auto american Ford Motor Co a anuntat joi ca a decis sa suspende plata dividendelor in ideea de a-si pastra lichiditatile pe fondul scaderii vanzarilor de autovehicule din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza Reuters, citata de Agerpres. De asemenea, al doilea are constructor…

- Afganistanul a dispus inchiderea restaurantelor, piscinelor, bailor publice si complexelor sportive ca masura de precautie in fata pandemiei de coronavirus, a anuntat miercuri Ministerul de Interne al acestei tari, citat de DPA. In plus, Ministerul a declarat ca toate adunarile publice sunt interzise…

- Organizatiile pentru drepturi civile din Israel au criticat decizia de a introduce metoda de urgenta de "localizare a purtatorilor de coronavirus". Israelul are peste 300 de cazuri confirmate de coronavirus. Masura de urgenta ar permite Sin Bet-ului, agentia de securitate interna a Israelului,…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a anunțat, luni, intr-un discurs ținut in fața Parlamentului de la Budapesta, ca a luat decizia inchiderii granițelor pentru toți cetațenii straini. Masurile vin ca o incercare de a evita o raspandire a noului coronavirus, scrie index.hu. „Trebuie luate noi decizii…

- Banca Transilvania amana plata creditelor pe fondul pandemiei de coronavirus. Clienții instituției financiare au primit, sambata, un mesaj prin care sunt informați ca perioada de grație a plații cardurilor de credite se va extinde." Dorim sa te scutim de drumuri la banca si extindem perioada de gratie…