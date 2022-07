Stiri pe aceeasi tema

- Viktor Orban a facut o baie de multime, nu in Ungaria, ci in Romania, pe stadionul din Sfantu Gheorghe, la duelul din Conference League dintre Sepsi si Olimpija Ljubljana, 3-1. Fostul international Florin Raducioiu s-a aratat surprins de primirea calda de care a avut parte prim-ministrul maghiar.

- Antrenorul formatiei Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Cristiano Bergodi, afirma ca echipa sa trebuie sa joace cu inteligenta prima partida din cel de-a doilea tur preliminar al Europa Conference League la fotbal, cu Olimpija Ljubljana, de joi, avand in vedere ca vor fi doua manse, anunța agerpres.…

- FCSB va intalni echipa georgiana FC Saburtalo Tbilisi, iar Sepsi OSK Sfantu Gheorghe va infrunta pe formatia slovena Olimpija Ljubljana in turul al doilea preliminar al Europa Conference League la fotbal, dupa rezultatele inregistrate joi seara in mansa secunda din primul tur preliminar al competitiei.…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, vineri seara, intr-o conferinta de presa sustinuta la Arad, ca formatia sa nu isi permite sa piarda Supercupa, programata sambata, impotriva detinatoarei Cupei Romaniei, Sepsi OSK Sfantu Gheorghe. Fii la curent cu cele mai noi…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a subliniat joi ca suplimentarea trupelor aliate in Romania este in favoarea intereselor de securitate ale tarii noastre. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a caștigat vineri seara meciul amical cu polonezii de la Legia Varșovia cu scorul de 1-0, intr-un meci de pregatire jucat in Austria, in localitatea St. Ulrich, unde covasnenii se afla in cantonament, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Echipa de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe va efectua in aceasta pauza competitionala un stagiu de pregatire in Austria acolo unde va disputa patru partide amicale cu formatiile Ferencvaros, Legia Varsovia, TSKA Sofia si Karlsruher, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Antrenorul echipei de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Cristiano Bergodi, a declarat, miercuri, ca avantajul din meciul tur, victoria cu 2-1 de pe teren propriu, nu conteaza deloc in mansa secunda a semifinalelor Cupei Romaniei deoarece Universitatea Craiova este o formatie foarte periculoasa, care…