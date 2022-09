Premierul ungar Viktor Orban merge la Moscova pentru a participa la funeraliile lui Mihail Gorbaciov

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul nationalist al Ungariei, Viktor Orban, singurul politician european de rang inalt care duce tratative cu Rusia pentru livrari de gaze rusesti, se va deplasa astazi la Moscova pentru funeraliile ultimului lider al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, a anuntat secretarul de stat ungar pentru…

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban, singurul din Europa care intareste schimburile de gaze cu Rusia, va merge sambata la Moscova pentru funeraliile ultimului lider al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, a indicat secretarul de stat pentru comunicare internationala, informeaza AFP. Fii la curent…

- Ambasadorul SUA in Rusia, John Sullivan, va asista sambata la Moscova la funeraliile ultimului lider sovietic, Mihail Gorbaciov, a declarat vineri un purtator de cuvant al Departamentului de Stat, citat de Reuters, anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ultimul lider sovietic a fost profund afectat de razboiul din Ucraina in ultimele sale luni de viata si devastat psihologic in ultimii ani de inrautatirea relatiilor dintre Moscova si Kiev, a declarat joi translatorul sau, Pavel Palazhchenko, pentru Reuters.Palazhchenko, care a fost timp de 37 de ani…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu va asista sambata la funeraliile ultimului lider sovietic Mihail Gorbaciov, decedat la 91 de ani, a anuntat joi purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, informeaza AFP si Reuters. „Stim ca ceremonia principala va fi pe 3 septembrie, precum si funeraliile,…

- Mihail Gorbaciov, ultimul presedinte al Uniunii Sovietice inainte de dizolvarea acesteia, a murit la Moscova, la varsta de 91 de ani, potrivit unor declaratii oficiale, citate de CNN. Gorbaciov a murit dupa o boala indelungata, au transmis agentiile de stiri de stat din Rusia. „Mihail…

- Autoritatea de reglementare nucleara maghiara a acordat o licența de construcție pentru doua reactoare noi la centrala nucleara Paks din Ungaria, care urmeaza sa fie construite de compania rusa Rosatom, in baza unui acord semnat in 2014 intre Budapesta și Moscova, scrie Reuters . In ciuda intarzierilor,…

- ​​Ungaria pare gata sa-și abandoneze, pe moment, marșul sau economic in Transilvania, iar Romania ii promite, in schimb, sprijin in criza gazelor care a cuprins intregul continent, scrie Deutsche Welle . Ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu și omologul sau ungar, Peter Szijjarto s-au prezentat,…