- Ungaria a comandat deja 5 milioane de doze de vaccin in cadrul planului Uniunii Europene privind asigurarea de potentiale vaccinuri anti-COVID-19 pentru statele membre, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban, in cadrul interviului sau saptamanal radiodifuzat, transmit Reuters si MTI.…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca planul de recuperare economica al Uniunii Europene ar fi inacceptabil daca fondurile vor fi legate de condiții privind respectarea statului de drept și ca Budapesta și-ar putea exercita dreptul de veto ca o ultima opțiune, relateaza Reuters.Cei…

- În timp ce relatiei interstatale de parteneriat ungaro-sârb i se alatura si cea ungaro-slovaca, România nu este dispusa sa renunte la o atitudine care considera Ungaria drept un fel de dusman, potrivit Magyar Nemzet, citat de Rador.“Istoria a oferit sansa, poate ultima, ca…

- Ungaria urmeaza sa sustina planul de relansare economica a UE vizand sa injecteze miliarde de euro in economia blocului, afectata de pandemia covid-19, a anuntat vineri premierul Viktor Orban, inaintea inceperii summitului prin videoconferinta a liderilor europeni, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Premierul…

- Aniversarea celor 100 de ani de la semnarea Tratatului de la Trianon este un prilej pentru apelurile naționaliste maghiare de intoarcere la o ”Ungarie Mare”, scrie revista americana The New York Review of Books, intr-un amplu articol dedicat centenarului acestui momentului istoric.

- La implinirea a 100 de ani de la semnarea Tratatului de la Trianon, partidul lui Viktor Orban, Fidesz, a emis o declaratie in care scrie ca in urma Tratatului de la Trianon, destinat sa ''sape groapa Ungariei'', doua treimi din teritoriul tarii si o treime din populatia ei au fost cedate tarilor vecine.…

- 4 iunie 2020 - astazi s-au implinit 100 de ani de la semnarea Tratatului de la Trianon, care a consfintit la nivel juridic international incheierea pacii Puterilor Aliate si Asociate cu Ungaria la finalul Primului Razboi Mondial.

- 4 iunie 2020, 100 de ani de la semnarea Tratatului de la Trianon, un moment istoric care a reprezentat consfințirea internaționala a unirii Transilvaniei cu Regatul Romaniei. Semnarea Tratatului de la Trianon, la 4 iunie 1920, a consfintit la nivel juridic international incheierea pacii Puterilor Aliate…