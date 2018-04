Premierul ungar a fost reales; Viktor Orban nu este un rebel, ci un lider

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ungariei, nationalistul Viktor Orban, iesit intarit dupa ce a obtinut o victorie zdrobitoare in alegerile legislative de duminica, a avertizat luni Uniunea Europeana ca "lucrurile nu mai pot continua asa", transmite EFE. "Nu ne infruntam cu Europa. Vrem o Uniune Europeana de…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat luni, dupa anuntarea rezultatelor alegerilor parlamentare, ca "Ungaria este tara celor curajosi care au transmis clar Europei ca doresc un discurs cinstit si rezolvarea problemei care afecteaza acest continent", referindu-se la criza migratiei, relateaza MTI.…

- Revenit la putere in 2010, candidat duminica aceasta pentru un al treilea mandat, premierul ungar, Viktor Orban, a lansat o 'contrarevolutie' care a scos la lumina fracturile intre estul si vestul Europei, insa discursul sau 'iliberal' nu mai este unul izolat, in contextul ascensiunii…

- Presedintia bulgara a Consiliului UE se afla in fata unei provocari istorice, intrucat Uniunea Europeana are sansa de a face un pas decisiv in directia integrarii regiunii Balcanilor, a declarat luni premierul ungar Viktor Orban, dupa o intrevedere la Sofia cu omologul sau bulgar Boiko Borisov, relateaza…

- Premierul maghiar Viktor Orban si-a intensificat declaratiile acuzatoare la adresa Uniunii Europene si a institutiilor internationale in apropierea alegerilor parlamentare din Ungaria programate pentru luna aprilie.Oficialul de la Budapesta a sustinut in discursul anual despre starea natiunii…

- Premierul ungar Viktor Orban si-a intensificat retorica populista inaintea alegerilor din aprilie sustinand ca “nori negri se aduna” si ca tara sa este ultimul bastion de lupta impotriva “islamizarii” Europei, scrie Guardian.

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat duminica, in cadrul unui discurs de aproape o ora la Budapesta, ca imigratia "a proiectat o umbra asupra Europei" si a subliniat ca guvernul sau va lupta impotriva implementarii asa-numitului "Plan Soros", relateaza agentia MTI.

- Mii de elevi si studenti din Ungaria au manifestat vineri în fata parlamentului de la Budapesta pentru a cere reformarea sistemului de educatie, despre care spun ca nu îi pregateste pentru viata din secolul 21, relateaza Reuters. Tinerii au spus ca sistemul este concentrat…