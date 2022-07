Premierul Ucrainei spune că Ucraina ar trebui reconstruită pe banii oligarhilor ruși Intr-o zi, razboiul din Ucraina se va termina. Unii spun ca in toamna asta. Alții, mai pesimiști, ca peste cațiva ani. Cert e ca n-o sa dureze pana la apocalipsa. Și, cand se va sfarși razboiul, trebuie reconstruita Ucraina. Despre acea zi, a reconstrucției, a vorbit premierul Ucrainei, Denis Șmihal, intr-o conferința la Lugano, in Elveția, și este citat de Reuters. Cum costurile reconstruirii acestei țari ar putea ajunge pana la 750 de miliarde de dolari, ele, potrivit lui Șmihal, ar trebui sa fie suportate de rușii bogați: „Noi credem ca o sursa-cheie pentru refacerea Ucrainei ar trebui sa fie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

