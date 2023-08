Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ucrainei, Denis Smihal, este in drum spre Bucuresti. La pranz are programata o intalnire cu premierul Marcel Ciolacu. Unul dintre subiecte discutate va fi despre cresterea volumului de cereale din Ucraina care tranziteaza tara noastra, insotite de masuri care sa protejeze fermierii romani,…

- Portul ucrainean Reni de pe Dunare, aflat in apropiere de granita cu Romania, a fost bombardat, din nou, noaptea trecuta de rusi. Bombardamentele au avut loc intre orele 02.00 si 04.00. Romanii aflati in zona au filmat atacul rusilor si au publicat imaginile pe Twitter. Several waves of drone attacks…

- Klaus Iohannis și Marcel Ciolacu au transmis luni, mesaje publice, prin care condamna atacurile Rusiei indreptate impotriva unor obiective civile din Ucraina aflate in apropierea graniței cu Romania. ”Condamn cu fermitate recentele atacuri rusești impotriva infrastructurii civile ucrainene de pe Dunare,…

- Romania si alte patru tari membre ale Uniunii Europene din vecinatatea Ucrainei vor adresa Bruxelles-ului, miercuri, o solicitare comuna de a prelungi interdictia care vizeaza importurile de cereale din Ucraina dincolo de termenul limita de 15 septembrie, pentru a evita perturbari majore ale pietei,…

- Nu mai puțin de 40 de angajati ai misiunii diplomatice ruse la Bucuresti, impreuna cu membrii de familie, au parasit teritoriul Romaniei la bordul unei aeronave civile apartinand unei companii aeriene rusesti. In contextul sanctiunilor impuse tuturor companiilor rusesti la nivel european, aterizarea…