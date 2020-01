Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ucrainean Oleksi Honcearuk a anuntat vineri ca si-a prezentat demisia dupa ce in spatiul public au aparut declaratii ce i-au fost atribuite si in care acesta aducea critici la adresa presedintelui Volodimir Zelenski, informeaza AFP, Reuters si Ukrinform.'Am venit in functie pentru a transpune…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis miercuri printr-un comunicat ca i-a cerut sprijinul cancelarului german Angela Merkel pentru ca vinovații pentru doborarea avionului de pasageri de saptamana trecuta din Iran sa fie aduși in fața justiției, potrivit Reuters, anunța MEDIAFAX.Zelenski…

- Recunoasterea de Iran a faptului ca a doborat din greseala un avion de pasageri al companiei Ukraine International Airlines este un pas in directia corecta, dar cei vinovati trebuie sa fie trasi la raspundere, a declarat sambata presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Reuters. …

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut sambata pedepsirea vinovatilor si despagubiri din partea Iranului, dupa ce acesta a recunoscut ca a doborat ''dintr- eroare'' avionul companiei Ukraine Airlines International (UAI) prabusit miercuri la vest de Teheran, la scurt timp…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a decretat joi o zi de doliu national dupa prabusirea langa Teheran a unui avion de linie ucrainean, accident soldat cu moartea a 176 de oameni, si a promis ca va stabili ‘adevarul’ in aceasta drama, informeaza AFP. ‘Data de 9 ianuarie a fost decretata zi de…

- Echipele de salvare iraniene au gasit cutia neagra a avionului Boeing 737, al companiei Ukraine International Airlines, prabusit miercuri dimineata in apropierea aeroportului din Teheran, a anuntat postul public de radio iranian, citat de Reuters, scrie Agerpres.Un avion Boeing 737-NG al companiei…

- In timp ce Washingtonul este preocupat de interactiunile presedintelui american cu omologul sau ucrainean - si daca aceste conversatii dintre cei doi reprezinta un motiv de suspendare pentru liderul american – presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a concentrat pe incheierea razboiului din estul…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat, vineri, ca va preda transcrierea unei discutii telefonice cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a avut loc inaintea conversatiei din iulie dintre cei doi lideri, care a dus la initierea unei proceduri de demitere de catre democrati, potrivit…