- In ziua 73 de razboi in Ucraina, oficialii de la Kive anunța ca jumatate din teritoriul Ucrainei, tara cu o suprafata de 603.700 de kilometri patrati, este plin de mine sau proiectile neexplodate. Inalți oficlai ruși au declarat insa ca Rusia ”va ramane pentru totdeauna” in sudul Ucrainei. Premierul…

- „Vizita a avut doua obiective: primul ar fi sa exprimam solidaritatea cu poporul ucrainean in fața invaziei Rusiei și tot sa condamnam aceasta invazie neprovocata, și de a stabili și de a continua discuțiile privind sprijinul pe care Romania il acorda poporului ucrainean.Am sa incep prin a exprima inca…

- Ultimatumul Rusiei privind predarea forțelor de la Mariupol a fost respins de catre Ucraina. Totodata, țara afectata de razboi a anunțat ca luptatorii ucrainenei vor rezista pana la capat. In ciuda situației in care se afla, Ucraina opune rezistența și nu se lasa doborata, continuand astfel sa lupte…

- Corespondentul in Ucraina al emisiunii 60 Minutes de la CBS, Scott Pelley, i-a luat un interviu preeșdintelui ucrainean Volodimir Zelenski pe holurile intunecate ale centrului sau de comanda din capitala Ucrainei, Kiev. O adevarata fortareața, cu trupe, mitraliere, mine, explozibili. Președintele ucrainean…

- Marina Ovsiannikova, jurnalista care a protestat in direct la una din cele mai mari televiziuni ruse, Pervii Kanal, vorbeste intr-un interviu despre viata ei de dupa gestul contestat de unii si aplaudat de altii. Ea spune intr-o discutie cu germanii de la Der Spiegel ca in prezent traieste ascunsa pe…

- Premierul ucrainean Denis Smigal a cerut luni Consiliului Europei "sa expulzeze imediat" Rusia din randurile sale, ceea ce ar fi o premiera in istoria acestei organizatii paneuropene de aparare a drepturilor omului, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Premierul ucrainean Denis Smigal a cerut luni Consiliului Europei „sa expulzeze imediat” Rusia din randurile sale, ceea ce ar fi o premiera in istoria acestei organizatii paneuropene de aparare a drepturilor omului.

- Ucraineanca Yaroslava Kaminska a marturisit pentru CNN cum decurge viața in satul Nemișaieve, de la periferia Kievului, dupa ce a fost invadat de trupele rusești pe 28 februarie. Bombardamentele continua, in timp ce locuitorii stau baricadați in casele lor. Femeia a spus ca soldații ruși au impușcat…