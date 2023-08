Premierul ucrainean: Ruşii sunt piraţi în Marea Neagră şi testează capacităţile NATO şi unitatea NATO în Marea Neagră ”Din pacate, rusii sunt pirati in Marea Neagra si testeaza capacitatile NATO si unitatea NATO in Marea Neagra. De altfel, distrugerea acestei initiative de la Marea Neagra pentru exportul de grane din Ucraina duce la destabilizare in Africa si in regiuni din Orientul Mijlociu si Asia. Si acestea vor avea influente asupra Europei. Absolut. Intelegem acest lucru si il stim. Asa ca rusii folosesc mancarea ca arma. Din nou, din pacate. Toate acestea ne indeamna sa fim foarte uniti si sa protejam acest coridor pentru transportul granelor prin Marea Neagra”, a declarat primul ministru al Ucrainei, vineri,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

