Premierul ucrainean: Rusia a provocat "una dintre cele mai grave catastrofe ecologice din ultimele decenii"

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul de la Chișinau condamna ferm distrugerea barajului Kahovka, menționand ca țara sa este gata sa ofere asistența necesara Ucrainei, iar Rusia trebuie trasa la raspundere pentru aceasta fapta.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a parut sa confirme ieri pierderea orasului Bahmut in fata trupelor ruse, cand a fost intrebat inaintea unei intalniri cu Joe Biden daca localitatea se mai afla sub controlul Kievului, relateaza Reuters si AFP, citata de Agerpres. „Cred ca nu”, a afirmat presedintele…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a avertizat ca razboiul declansat de Rusia impotriva Ucrainei ar putea dura ani sau chiar decenii. Prin urmare, potrivit liderului de la Kiev, aliații ar trebui sa-i sprijine acum pe ucraineni, pentru a nu crește riscul unui al treilea razboi mondial. Zelenski…

- Premierul ucrainean Denis Smihal a declarat joi ca l-a invitat pe papa Francisc sa viziteze Ucraina, in timpul unei audiente private de o jumatate de ora la Vatican in care i-a cerut ajutorul in repatrierea miilor de copii dusi in Rusia sau in teritoriile ocupate de Rusia.

- Premierul ucrainean, Denis Smihal, a declarat ca contraofensiva Forțelor Armate ale Ucrainei va avea loc in viitorul apropiat si a dat asigurari ca Statele Unite ale Americii susțin pe deplin planurile Kievului, anunța Ukrinform, potrivit Rador."Nimic nu ne va afecta sau schimba planurile pentru…

- Premierul ucrainean, Denis Smihal, a declarat ca contraofensiva Ucrainei ar putea fi lansata in vara. In timp ce nu exista o presiune explicita din partea Occidentului pentru accelerarea acesteia, presiunea vine din partea ucrainenilor. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele…

- Aproximativ 30% din teritoriul ucrainean este contaminat cu explozibili si mine, a declarat joi, 30 martie, ministrul adjunct de Interne de la Kiev, Bogdan Drapyatyi, care a anuntat de asemenea ca guvernul lucreaza la crearea unui centru specializat de gasire si dezactivare a minelor. „In prezent, aproximativ…

- Guvernul Slovaciei a anuntat, vineri, intentia de a furniza Ucrainei 13 avioane de vanatoare de tip MIG-29, dupa o decizie asemanatoare a Poloniei, dar Rusia a amenintat cu distrugerea aeronavelor militare. Premierul slovac, Eduard Heger, a anuntat ca vor fi livrate 13 avioane de vanatoare de tip MIG-29…