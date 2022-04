Premierul ucrainean: Mariupol este „cea mai mare catastrofă umanitară” a secolului Prim-ministrul ucrainean Denis Shmihal a catalogat situația de la Mariupol drept „cea mai mare catastrofa umanitara” de la invazia Rusiei și poate cea mai mare catastrofa a secolului, deoarece orașul-port din sud-estul Ucrainei se confrunta cu un bombardament constant din partea forțelor ruse, potrivit CNN . In cadrul unei conferințe de presa avute la Washington, unde s-a intalnit cu reprezentanții FMI și a Bancii Mondiale, dar și cu oficiali americani, Shmihal a spus ca mii de oameni au murit la Mariupol. „Vom vedea atrocitațile teribile abia cand va fi eliberat de sub controlul rușilor”. El… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

