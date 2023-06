Stiri pe aceeasi tema

- Romania va fi parte activa a procesului de reconstrucție a Ucrainei dupa incheierea razboiului pornit de Rusia, a spus, miercuri, șefa diplomației romane, Luminița Odobescu. Conform MAE, ea a participat, la Londra, la Conferinta privind reconstructia Ucrainei, ce reuneste, pana joi, reprezentanti de…

- 60 de state, 400 de intreprinderi, 1000 de delegații s-au reunit miercuri, 21 iunie, la Londra, in cadrul unei Conferințe pentru reconstrucția Ucrainei. Obiectivul ei este sa reasigure investitorii și sa pregateasca relansarea economica a țarii atunci cand se va termina razboiul. Lansarea acestei ample…

- Lideri și delegați din peste 60 de țari sunt așteptați miercuri și joi la Londra pentru o conferința privind reconstrucția Ucrainei, eveniment care incearca sa mobilizeze guvernele, companiile și marile instituții financiare. In timp ce nevoile imediate sunt estimate la 14 miliarde de dolari, redresarea…

- Reprezentanți din peste 60 de țari și conducatori din sute de lideri ai marilor corporații globale sunte așteptați saptamana urmatoare la Londra pentru conferința privind reconstrucția Ucrainei

- Londra dorește crearea unei ”coaliții internaționale” pentru ajutorarea Ucrainei sa obțina avioane de lupta F-16, a anunțat Downing Street marți, dupa o intalnire intre premierul britanic Rishi Sunak și omologul sau olandez, Mark Rutte. Reuniți cu prilejul unui summit al Consiliului Europei organizat…

- Ministrul de externe al Ucrainei a avertizat impotriva unor asteptari prea ridicate de la asteptata ofensiva de primavara a armatei ucrainene, relateaza miercuri agentia dpa. ”Nu considerati aceasta contraofensiva ca fiind ultima, pentru ca nu stim care va fi rezultatul”, a declarat seful diplomatiei…

- Batalionul ucrainean Azov, salutat de ucraineni pentru tenacitatea sa in timpul asediului rusesc de la Mariupol, dar care a starnit controverse la nivel internațional din cauza viziunilor sale controversate, se straduiește sa se refaca in urma pierderilor grele in lupta, in timp ce incearca sa joace…

- Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei intenționeaza sa lanseze o contraofensiva in primavara - probabil ca acest lucru se va intampla in aprilie-mai, a declarat ministrul Apararii din Ucraina, Oleksiy Reznikov, intr-un comentariu pentru postul de radiodifuziune ERR.Ministrul a facut…