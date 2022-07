Tronsonul 2 al Drumului Expres Craiova – Pitesti (DEx12) va putea fi dat in circulatie pe 28 iulie, a anuntat, joi, premierul Nicolae Ciuca, dupa o vizita efectuata pe santier impreuna cu ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, si reprezentanti ai autoritatilor locale din judetele Olt si Dolj. „In acest moment, dupa ce am reusit sa vedem stadiul lucarilor si am avut discutii cu constructorul, putem spune ca avem garantia ca saptamana viitoare, pe 28 iulie, acest tronson va putea fi dat in circulatie si in felul acesta se asigura continuitatea pe Drumul Expres intre Slatina si Bals”, a declarat…