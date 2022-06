Premierul Nicolae Ciuca a decis ca Ministerul Apararii Naționale sa lucreze, de vineri, pentru a gasi o soluție urgenta pentru o cale de transport in zona podului prabușit din județul Neamț. ”Pentru ca atat cetatenii din zona afectata, cat si cei care tranziteaza aceasta zona sa nu fie afectati, Ministerul apararii Nationale, incepand de astazi […] The post Premierul trimite Armata sa rezolve problema transportului in zona podului prabușit in Neamț appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .