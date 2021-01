Stiri pe aceeasi tema

- Șeful guvernul a declarat, vineri dimineața, ca despre cauzele și responsabilii incendiului de la Matei Balș, in care au murit patru pacienți, ”discutam dupa ce avem toate informațiile”.Premierul Florin Cițu considera ca reacția autoritaților dupa tragedia de la spitalul Matei Balș a fost una eficienta…

- Un lucru este cert, de aceasta data reacția autoritaților a fost eficienta și rapida, afirma premierul Florin Cițu, dupa incendiul de la Institutul Matei Balș din Capitala: „In aceasta dimineața o tragedie a lovit Bucureștiul. Din pacate, cu victime”. „In aceasta dimineața o tragedie a lovit…

- Un incendiu puternic a avut loc in aceasta dimineața la un pavilion al spitalului Matei Balș din Capitala, pacienții fiind evacuați. Potrivit șefului DSU, trei persoane au fost gasite carbonizate, iar un alt pacient și-a pierdut viața dupa minute bune de resuscitare. Premierul Romaniei, Florin Cițu,…

- Statele Unite sunt pregatite sa ofere ajutor medical Romaniei, dar și consiliere, in urma tragediei de la Spitalul Judetean Piatra Neamt. Afirmația aparține ambasadorului Statelor Unite ale Americii la Bucureți, Adrian Zuckerman, care se afla, astazi, in vizita la Iași. El a subliniat faptul ca spitalele…

- Ambasada Rusiei in Romania a transmis condoleante familiilor victimelor incendiului de la Spitalul Judetean Neamt si le-a urat celor raniti insanatosire grabnica. "Ambasada Rusiei in Romania isi exprima sincere condoleante rudelor si celor apropiati ai victimelor care au pierit in incendiul de la Spitalul…

- Ambasada Rusiei in Romania a transmis condoleante familiilor victimelor incendiului de la Spitalul Judetean Neamt si le-a urat celor raniti insanatosire grabnica, relateaza agerpres. "Ambasada Rusiei in Romania isi exprima sincere condoleante rudelor si celor apropiati ai victimelor care au pierit…

- Ambasadoarea Frantei in Romania, Laurence Auer, a transmis condoleante familiilor victimelor incendiului de la spitalul judetean de la Piatra Neamt si insanatosire grabnica celor raniti, exprimand si "profunda solidaritate" a Frantei in aceste momente dificile. "Transmit sincerele mele…

- Ambasadorul SUA in Romania, Adrian Zuckerman, a transmis condoleante familiilor celor care au pierit in incendiul de la spitalul din Piatra Neamt si a solicitat arborarea drapelului american in berna, in semn de doliu pentru victime. "Poporul american deplange astazi alaturi de poporul…