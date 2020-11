Premierul thailandez cere poliţiei să acţioneze cu fermitate împotriva manifestanţilor pro-democraţie Premierul thailandez Prayut Chan-o-cha le-a cerut joi fortelor de ordine sa actioneze cu fermitate pentru a reprima miscarea pro-democratie, in timp ce ONG-uri au denuntat utilizarea de tunuri cu apa si gaze lacrimogene impotriva manifestantilor, informeaza AFP. Prayut, care a ajuns la putere dupa o lovitura de stat in 2014 si a carui demisie este ceruta de protestatari, i-a avertizat pe acestia din urma ca legea va fi aplicata cu toata rigoarea. "Situatia inca nu s-a rezolvat cu bine si risca sa devina si mai conflictuala, ducand la mai multa violenta", a declarat el intr-un comunicat. "Aceasta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

