Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a afirmat, intrebatt despre decizia UMF Iasi ca studentii si profesorii sa participe fizic la examene doar cu dovada vaccinarii, test PCR sau antigen, ori dovada ca au trecut prin COVID-19, ca astfel de masuri sunt luate pentru a ne asigura ca nu raspandim mai departe coronavirusul.…

- Universitatea de Medicina si Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iasi a decis ca studentii si profesorii sa participe la sesiunea de examene din vara doar daca prezinta dovada vaccinarii, un test PCR sau antigen negative, ori adeverinta ca au trecut prin COVID 19. Decizia a fost semnata miercuri…

- O masura care ar putea sa ii determne pe mulți studenți sa se imunizeze pana la toamna este purtarea unor combinezoane la cursuri sau laboratoare. Mai multe universitați ar lua in calcul aceasta condiție pentru prezența fizica la cursuri care nu se dorește facultativa. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu,…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat, luni, ca restricțiile ar putea fi eliminate in școlile in care toți profesorii sunt vaccinați. “Avem in atentie posibilitatea ca acolo unde toti profesorii sunt vaccinați sa fie eliminate restricțiile. Asta in masura in care identificam acele școli”, a…

- Prim-ministrul Florin Cițu a scris, pe Facebook, ca masurile de inchiedere a magazinelor la ora 18 și de interzicere a circulației dupa ora 20, pe care Guvernul Cițu le-a adoptat joi, nu vor intra in vigoare de vineri, deoarece nu avem timp “sa ne pregatim”. Florin Citu 3min Precizari referitoare…

- Bisericile vor fi deschise in Noaptea de Inviere, pana la ora 02.00, potrivit unor surse Antena 3. Premierul Florin Cițu, șeful DSU Raed Arafat și alți inalți oficiali ai Guvernului s-au intalnit, joi, cu reprezentanții cultelor religioase, stabilind, astfel in urma discuțiilor, ca bisericile sa ramana…

- Garda de Mediu a reușit sa previna un nou episod de poluare masiva a Capitalei, vineri seara, cand a descoperit, pe un camp din localitatea Sintești, sute de saci și deșeuri pregatite pentru incendiere. Octavian Berceanu, șeful Garzii de Mediu, a declarat ca astfel de acțiuni vor fi facute in toate…

- Premierul Florin Citu a spus ca nu este de acord cu introducerea de exceptii pentru anumite profesii, precum cadrele didactice sau medicii, in proiectul de lege privind interzicerea cumulului pensie-salariu in sistemul de stat. Șeful Guvernului a declarat, la Parlament, ca proiectul pe care l-a vazut…