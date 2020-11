Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Suediei, al carui guvern a evitat masurile dure in pandemie și s-a bazat pe responsabilitatea cetațenilor, a cerut populației sa faca mai mult pentru a opri raspandirea virusului.

- uedia, țara care a avut printre cele mai relaxate masuri pentru prevenirea pandemiei de COVID-19, a anunțat, luni, ca va interzice formarea de grupuri mai mari de opt persoane in spațiile publice. Pana acum, in Suedia maximul de persoane permise intr-o adunare publica era de 50-300 de persoane, in funcție…

- Suedia adopta noi restricții pentru a evita raspandirea virusului in randul populației. Autoritațile au anunțat, luni, ca limiteaza reuniunile publice la maxim opt persoane in fata cresterii numarului de contaminari, o premiera de la inceputul pandemiei, potrivit Financial Times.„Nu mergeti la sala…

- Suedia, care a adoptat o strategie mai putin stricta ca alte tari in fata pandemiei de COVID-19, a anuntat luni ca limiteaza reuniunile publice la maxim opt persoane in fata cresterii numarului de contaminari, o premiera de la inceputul pandemiei, informeaza AFP. Limita de persoane pentru adunari publice,…

- "Vedem ca situatia se indreapta in directia gresita - situatia este foarte grava", a declarat premierul suedez Stefan Lofven intr-o conferinta de presa. El a adaugat ca tot mai multi pacienti sunt tratati in sectiile de terapie intensiva pentru cazurile grave de COVID-19 si este de asteptat…

- Guvernul suedez a anunțat astazi ca persoanelor varstnice din aceasta țara nu li se va mai recomanda sa se autoizoleze. Aceasta masura este justificata de rata mai scazuta a infecțiilor comparativ cu perioada de varf din primavara și de impactul izolarii asupra sanatații mentale, potrivit Reuters. Masura…

- Suedezii sunt considerați, de multe ori, un model de comportament. Mai ales in ultima vreme s-a tot vorbit despre modelul suedez, in contextul pandemiei. Acum e vorba despre altceva insa. Dar tot legat de acești suedezi, care nu se dezmint. Mulți dintre analiști iși pun intrebarea „oare in cate tari…

