- Raspunsul Rusiei la acest pas depinde de modul in care infrastructura militara a Alianței Nord-Atlantice va avansa spre granițele sale, a anunțat joi purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenția de știri TASS . Extinderea NATO nu contribuie la securitatea in Eurasia, iar aderarea…

- Finlanda trebuie sa solicite aderarea la alianța militara NATO „fara intarziere”, au declarat, joi, președintele Finlandei, Sauli Niinisto, și prim-ministrul acestei țari, Sanna Marin.Aceste declarații reprezinta o schimbare majora de politica a Finlandei, provocata de invadarea Ucrainei de catre Rusia,…

- Presedintele finlandez Sauli Niinisto si premierul Sanna Marin si-au anuntat sprijinul pentru aderarea la Alianta Nord-Atlantica, afirmand ca "Finlanda trebuie sa solicite fara intarziere aderarea la NATO", potrivit unui comunicat comun, emis joi, citat de CNN. "In aceasta primavara, a avut loc o discutie…

- Președintele și prim-ministrul Finlandei și-au anunțat joi sprijinul pentru aderarea la NATO, apropiind națiunea nordica, care imparte o granița de 800 de mile cu Rusia, cu un pas mai aproape de aderarea la alianța militara condusa de SUA. Declarația de sprijin pentru NATO din partea președintelui Sauli…

- Finlanda trebuie sa solicite sa adere la alianța militara NATO „fara intarziere”, au declarat in aceasta dimineața președintele finlandez Sauli Niinisto și prim-ministrul Sanna Marin, informeaza agenția Reuters, preluata de The Guardian.

- Sauli Niinisto ”se simte rezonabil de bine si continua sa munceasca la distanta”, precizeaza serviciile sale. Acesta a fost diagnosticat bolnav de COVID-19 la 19 aprilie, cand si-a anulat o vizita in Norvegia.Spitalizarea șefului statului are loc in timp de Finlanda, o tara nordica, cu o frontiera comuna…

- Presedintele finlandez Sauli Niinisto, in varsta e 73 de ani, a fost spitalizat din cauza unor "simptome prelungite de covid-19", anunta marti presedintia, relateaza AFP. Seful statului finlandez "se simte rezonabil de bine si contnua sa munceasca la distanta", precizeaza serviciile sale. El a fost…

- Rusia a facut o „imensa gafa strategica”, avand in vedere ca Finlanda și Suedia par sa fie pregatite sa intre in NATO cel mai devreme in vara, scrie publicația The Times, care citeaza oficiali americani. Oficiali ai SUA au spus ca aderarea Suediei și Finlandei la NATO a fost pentru ambele state nordice…