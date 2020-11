Stiri pe aceeasi tema

- Premierul suedez Stefan Lofven a fost testat negativ la COVID-19 si a iesit din autoizolare, a anuntat luni purtatorul sau de cuvant, relateaza dpa, potrivit Agerpres.Saptamana trecuta, Stefan Lofven a anuntat intr-o postare pe Facebook ca el si sotia sa, Ulla, se autoizoleaza, iar el va lucra…

- Prefectul județului Bistrița-Nasaud, Stelian Dolha, a primit rezultat negativ la testarea COVID-19, informeaza Instituția Prefectului. Cu toate acestea, prefectul va ramane in carantina, urmand sa fca un nou test peste cateva zile. ”Din fericire, rezultatul primului test CoVid-19 al prefectului Stelian…

- Prefectul judetului Satu Mare este in autoizolare la domiciliu, dupa ce a intrat in contact cu o persoana depistata cu COVID. „Prefectul Radu Bud iși anuleaza participarea la evenimentele planificate in cursul acestei saptamani, aflandu-se in autoizolare la domiciliu, dupa ce a intrat in contact cu…

- Mateusz Morawiecki, premierul Poloniei, a anuntat astazi ca s-a plasat in carantina in urma contactului cu o persoana infectata cu COVID-19, potrivit Agerpres. „Am aflat ca am fost in contact cu o persoana care a fost testata pozitiv la COVID-19. Tinand cont de acest fapt si in conformitate cu toate…

- "Nici nu am și nu am avut simptome, așa ca pot ieși din auto-izolare. M-am incalțat deja pentru o plimbare la soare!", a transmis el prin intermediul paginii de Facebook. Primarul Timisoarei, testat negativ cu COVID. Dominic Fritz va ramane in autoizolare In urma cu cateva zile, primarul…

- Primarul Timisoarei a anuntat pe Facebook ca s-a intalnit cu o persoana confirmata cu COVID care a aflat abia marti seara. Acesta a respectat regulile de distantare sociala, insa marti a avut programate o serie de intalniri cu prefectul de Timiș, cu medicii de la Spitalul „Victor Babeș”, cu directorul…

- Vicepresedintele Statelor Unite Mike Pence a fost testat, vineri, negativ cu covid-19, la cateva ore dupa ce presedintele Donald Trump a anuntat ca a fost testat pozitiv, a anuntat Casa Alba, relateaza BFMTV, potrivit news.ro.”Asa cum face de obicei de luni de zile, vicepresedintele Pence…

- Liderul Pro Romania Victor Ponta a anuntat, luni pe Facebook, ca rezultatul la testul pentru coronavirus pe care l-a facut este negativ. Fostul premier vine insa cu mai multe precizari si critica Guvernul PNL.