Premierul spune că nu a discutat despre remaniere: Evaluarea miniştrilor se face în fiecare zi Premierul Florin Cițu a declarat, luni, dupa ședința coaliției de guvernare, ca nu a discutat despre remaniere guvernamentala, dar ca va evalua miniștrii dupa fiecare acțiune, decizie, hotarare de guvern, ordonanța, explicație publica. „Nu știu unde s-a discutat despre remaniere. Eu n-am discutat despre remanieri. V-am spus doar ca de fiecare data voi respecta Constituția. Evaluarea miniștrilor se face in fiecare zi, cu fiecare acțiune a miniștrilor, decizie, HG, Ordonanța, explicație publica, etc”, a afirmat prim-ministrul liberal. Florin Cițu a mai spus ca execuția bugetului va fi un factor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

