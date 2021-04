Premierul Florin Cițu a anunțat joi, intr-o conferința de presa, ca purtarea maștii nu va mai fi obligatorie dupa ce va fi atinsa ținta de 10 milioane de persoane vaccinate. „Dupa ce ne vaccinam vom renunța și la masca”, a raspuns premierul, intrebat cand nu va mai fi obligatorie purtarea maștii in spațiul public. In […] The post Premierul spune ca am putea renunța la masca dupa 10 milioane de vaccinați. Nu ajungem nici la 5 milioane, cum și-a propus pentru 1 iunie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .