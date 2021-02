Premierul speră să „intrăm cu totul” în spațiul Schengen anul acesta: „România este pregătită încă din 2011” Prim-ministrul țarii, Florin Cițu, a transmis ca exista posibilitatea ca Romania sa intre in spațiul Schengen anul acesta, asta dupa ce raportul MCV (Mecanismul de cooperare și de verificare) va fi unul favorabil. Premierul nu știe deocamdata daca va fi vorba doar despre aeroporturi sau daca „vom intra cu totul” in spațiul Schengen, facand referire inclusiv la granițele terestre. „Eu sper sa intram cu totul, daca ne ținem de ce am promis. Romania este gata sa intre in Schengen din 2011. A aparut discuția cu MCV-ul. Trebuie sa corectam aceasta problema anul acesta. Vom face tot posibilul sa avem… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

