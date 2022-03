Stiri pe aceeasi tema

- Spania va continua sa fie un exemplu in ceea ce priveste primirea refugiatilor ucraineni, a declarat, joi, prim-ministrul Pedro Sanchez, aflat in vizita la Bucuresti, mentionand ca presedintele rus Vladimir Putin incearca sa slabeasca UE, insa statele europene au intervenit unitar si condamna invazia…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat, joi, la Palatul Cotroceni, ca pachetul de sanctiuni la adresa Rusiei va continua sa creasca. “In Spania am aplicat sanctiuni foarte dure in ceea ce priveste oligarhii rusi din tara noastra”, a precizat Sanchez. ”Presedintele Zelenski a fost destul de clar,…

- Presedintele Estoniei, Alar Karis, si premierul Regatului Spaniei, Pedro Sanchez, se vor afla joi, 17 martie, intr o vizita la Bucuresti, anunta Administratia Prezidentiala. Oficialul estonian va fi primit de presedintele Klaus Iohannis la ora 18.00, la Palatul Cotroceni.Cei doi sefi de stat au programate…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat, joi, la Palatul Cotroceni, despre invazia Federatiei Ruse in Ucraina, ca Vladimir Putin incearca sa slabeasca Uniunea Europeana, pentru ca o vede ca pe o amenintare, un proiect geopolitic la scara globala, fundamentat pe valori opuse regimului de la Moscova.…

- Presedintele Guvernului Regatului Spaniei, Pedro Sanchez si presedintele Estoniei, Alar Karis vin, joi, intr-o vizita oficiala in Romania, in contextul razboiului din Ucraina, cei doi urmand sa fie primiti la Palatul Cotroceni de presedintele Klaus Iohannis. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Romania susține adoptarea unor noi sancțiuni care sa mențina o presiune ridicata asupra Federației Ruse, a declarat Klaus Iohannis luni, in fața ministrului italian de Externe, Luigi Di Maio. Klaus Iohannis, l-a primit luni, la Palatul Cotroceni, pe ministrul Afacerilor Externe și Cooperarii Internaționale…

- Vicepresedintele Statelor Unite ale Americii ajunge vineri la Bucuresti in prima sa vizita in Romania de la preluarea mandatului. Kamala Harris va discuta la Bucuresti despre urmatoarele masuri de raspuns la invazia Rusiei in Ucraina. Totodata, va da din nou asigurari de sprijin al Washingtonului. Mijloacele…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a fost primita, joi, la Palatul Cotroceni, de presedintele Klaus Iohannis. Cei doi oficiali vor avea convorbiri oficiale si tete-a-tete si vor sustine declaratii de presa. Cei doi oficiali vor avea convorbiri tete-a-tete, convorbiri…