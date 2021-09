Premierul spaniol promite înăsprirea legislaţiei ce pedepseşte delictele de ură Premierul spaniol Pedro Sanchez a promis miercuri inasprirea pedepselor pentru a preveni delictele de ura, dupa un atac comis in weekend asupra unui barbat homosexual, relateaza agentia DPA. Luand cuvantul in fata parlamentului de la Madrid, premierul socialist spaniol a spus ca guvernul sau va face tot ce-i sta in putere pentru a preveni astfel de delicte. El le-a cerut parlamentarilor sa adopte rapid un proiect de lege cu privire la tratamentul egal al minoritatilor introdus anul trecut. Reactia lui Sanchez vine dupa ce duminica opt barbati cu gluga pe cap au atacat un homosexual in Malasana,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

