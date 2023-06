Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 8:00 - Premierul spaniol Pedro Sanchez va merge sambata la Kiev, pentru reafirma sprijinul de "de neclintit" al Uniunii Europene fața de Ucraina. Vizita are loc chiar in prima zi a președinției spaniole a Consiliului UE.UPDATE 7:00 - Luptele violente in Estul Ucrainei. Trupele ucrainene preseaza…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez va merge sambata la Kiev, pentru reafirma sprijinul de "de neclintit" al Uniunii Europene fața de Ucraina, in prima zi a presedintiei prin rotatie a Consiliului UE asigurata de catre Spania incepand cu 1 iulie

- Pedro Sanchez dizolva Parlamentul spaniol si convoaca alegeri anticipate in data de 23 iulie, in timpul presedintiei spaniole a Uniunii Europene, in urma unei infringeri dure in alegeri municipale si regionale Aceste alegeri vor avea loc in semestrul presedintiei spaniole a Consiliului European, care…

- In acest context, ministrul i-a multumit omologului spaniol, Jose Manuel Albares, care i-a confirmat ca aderarea Romaniei la spatiul Schengen "va fi o prioritate" pentru presedintia spaniola a Consiliului UE, care incepe la jumatatea acestui an, relateaza Agerpres."Am discutat cu prietenii si colegii…

- Șase tancuri Leopard 2 cu destinația Ucraina au parasit orașul portuar spaniol Santander, in nordul Spaniei, și se afla in drum spre destinație, a declarat ministrul spaniol al Apararii, Margarita Robles, citata de CNN. Robles a declarat jurnaliștilor ca tancurile au parasit Santander „impreuna cu 20…

- Secretarul adjunct al NATO, Mircea Geoana, a preecizat vineri, la Universitatea din Craiova, ca pentru a se dezvolta economic, in noul context strategic global si european, Romania ar putea lua ca modele Spania si Irlanda. Geoana a subliniat ca aceasta perioada de crize succesive nu se va termina odata…