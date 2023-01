Stiri pe aceeasi tema

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a pledat meircuri, in cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, pentru negocieri cu președintele rus Vladimir Putin pentru a se pune capat razboiului din Ucraina, informeaza joi dpa și indeamna ca acestea sa fie conduse de Franța și Germania.

- Premierul spaniol Pedro Sanchez s-a exprimat miercuri in favoarea unor negocieri cu presedintele rus Vladimir Putin pentru a se pune capat razboiului din Ucraina, in declaratii facute in marja Forumului Economic Mondial de la Davos, informeaza joi dpa, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele…

- ONU a transmis luni ca, de la inceputul razboiului, pe 24 februarie 2022, 7.031 de civili au fost uciși in Ucraina, precizand ca numarul real al victimelor este „considerabil mai mare”, avand in vedere ca multe dintre rapoarte nu au fost inca confirmate și ca zonele in care au loc lupte intense sunt…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a spus lui Vladimir Putin, in cadrul unei convorbiri telefonice, ca eforturile de pace in razboiul dintre Rusia si Ucraina ar trebui sa fie sustinute de o incetare unilaterala a focului si de o „viziune pentru o solutie echitabila”, a anuntat joi presedintia…

- Presedintele chinez Xi Jinping i-a transmis vineri omologului rus Vladimir Putin ca drumul pana la negocieri de pace privind razboiul din Ucraina nu va fi lipsit de obstacole si ca Beijingul isi va mentine „pozitia obiectiva si corecta” in aceasta chestiune.

- Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat ca este pregatit sa negocieze cu toți cei implicați in procesul de soluții acceptabile in ceea ce privește razboiul din Ucraina. "Nu cred ca este atat de periculos, cred ca ne indreptam in directia corecta, protejand interesele noastre nationale si interesele…

- Mii de manifestanti s-au adunat duminica la Stepanakert, principalul oras din Nagorno-Karabah, pentru a protesta impotriva blocarii unui drum vital spre Armenia, relateaza Hotnews . De aproape doua saptamani, activistii azeri blocheaza coridorul Lacin, singurul drum care leaga regiunea montana Nagorno-Karabah…

- Invazia Rusiei in Ucraina va continua indiferent de vreme, a spus, joi, purtatorul de cuvant al Kremlinului Dmitri Peskov, sugerand, in conditiile in care zapada si temperaturile scazute se fac simtite inclusiv la Kiev, ca milioane de ucraineni trebuie sa sufere de frig din cauza conducatorilor lor,…