- Premierul spaniol Pedro Sanchez a prezentat astazi scuze pentru erorile comise in gestionarea pandemiei de Covid-19 in Spania si a cerut unitate pentru a „desavarsi” victoria impotriva noului coronavirus, transmite Agerpres , cu referire la agentia EFE.

- Guvernul spaniol va relaxa masurile de izolare si restrictiile de circulatie, lent si gradual, incepand de la jumatatea lunii mai.Restrictiile au fost impuse in urma cu aproape sase saptamani pentru a frana extinderea epidemiei de coronavirus.Premierul spaniol Pedro Sanchez a anuntat inceperea unei…

- Prim-ministrul spaniol, Pedro Sanchez, a anuntat sambata ca prelungeste starea de urgenta cu doua saptamani, pana pe 26 aprilie, informeaza El Pais.Guvernul spaniol a decis prelungirea cu doua saptamani a starii de urgenta instaurate din cauza crizei sanitare provocate de Covid-19, potrivit…

- Aproape 900.000 de spanioli si-au pierdut locurile de munca dupa introducerea masurilor de izolare, in contextul pandemiei Aproape 900.000 de spanioli si-au pierdut locurile de munca dupa introducerea masurilor de izolare, menite sa opreasca raspandirii pandemiei de coronavirus (COVID-19), la mijlocul…

- Primul ministru spaniol, Pedro Sanchez, a anunțat, marți, ca guvernul sau a aprobat un pachet de ajutor de 200 de miliarde de euro, bani ce vor fi folosiți pentru combaterea impactului economic al pandemiei de coronavirus, anunța CNN.„Trebuie sa luptam cu acest virus pe frontul economic, pentru…

- Peste 5.000 de persoane si-au pierdut viata din cauza coronavirusului, ″un prag tragic″⁣, a anuntat vineri directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmand bilanturi centralizate si publicate anterior de agentiile de presa internationale. Potrivit sefului OMS, Europa…