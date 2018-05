Premierul spaniol Mariano Rajoy asigură că nu va demisiona Seful guvernului spaniol Mariano Rajoy, slabit de un scandal de coruptie, a dat asigurari miercuri, cu doua zile inainte de votul asupra unei motiuni de cenzura depusa de opozitie, ca nu are nicio intentie de a demisiona, informeaza AFP.



Intrebat la guvern de un deputat daca isi va da demisia, Rajoy a raspuns ca "intentia" sa este de "a duce pana la capat mandatul care i-a fost conferit de spanioli", adica pana la sfarsitul legislaturii din 2020. "Am un mandat din partea cetatenilor, care au acordat partidului meu cu 50 de locuri mai multe decat are al doilea partid" al tarii, Partidul…

Sursa articol: agerpres.ro

