- Seful guvernului spaniol Pedro Sanchez le-a promis luni catalanilor un referendum privind un nou statut al regiunii, care sa prevada mai multa autonomie, insa a respins din nou ipoteza unui vot asupra independentei cerute de separatisti, informeaza AFP. Socialistul Sanchez, care a iniţiat de la…

- Cancelarul german, Angela Merkel, va efectua o vizita in Spania la sfarsitul acestei saptamani pentru a discuta cu seful guvernului spaniol, Pedro Sanchez, despre migratie si alte probleme europene importante, transmite marti agentia DPA. Intalnirea informala dintre Merkel si Sanchez va avea loc sambata…

- Cele doua delegatii s-au intalnit la sediul Guvernului regional catalan, la Barcelona, intr-o comisie bilaterala care nu s-a mai reunit din 2011. Reactivarea acestei comisii a fost decisa de noul premier socialist Pedro Sanchez si seful separatist al Executivului catalan Quim Torra pe 10 iulie, la…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va efectua joi si vineri prima sa vizita in Spania si in Portugalia, tari care impartasesc dorinta sa de a relansa Europa, dar care se asteapta ca Parisul sa le ajute sa se conecteze la retelele europene de electricitate si de gaz, relateaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Noul prim-ministru al Spaniei, socialistul Pedro Sanchez, a promis intr-un discurs adresat parlamentului creșterea impozitul platit de sectorul privat la cel puțin 15%, majorarea cheltuielilor publice- atat prin creșterea salariilor cat și prin creșterea cheltuielilor de aparare. Guvernul va propune,…

- Premierul socialist spaniol Pedro Sanchez a anuntat marti ca va propune un proiect de lege pentru prevenirea fraudei fiscale si care va impiedica aprobarea vreunei noi amnistii fiscale, cum a fost cea promovata de precedentul guvern conservator, relateaza publicatia El Mundo. Intr-o interventie…

- Noul președinte al Cataloniei, Quim Torra, a afirmat ca iși dorește un nou referendum pentru independența, in contextul in care s-a intanit cu prim-ministrul Scoției, Nicola Sturgeon, scrie The...

- Spania a acceptat sa primeasca nava cu 629 de migranti salvati sambata in largul Libiei, dupa ce Italia si Malta au refuzat debarcarea migrantilor pe teritoriul lor, a anuntat luni seful guvernului spaniol, Pedro Sanchez, citat de AFP si Reuters. ''Seful guvernului, Pedro Sanchez,…