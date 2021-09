Stiri pe aceeasi tema

- Vulcanul Cumbre Vieja de pe insula spaniola La Palma, aflat sub monitorizare stricta de cateva zile din cauza unei activitati seismice intense, a erupt duminica. „Eruptia a inceput in zona Cabeza de Vaca, la El Paso”, a anuntat pe Twitter guvernul local. Autoritatile au inceput evacuarile in zonele…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez va conduce vineri o reuniune de urgenta a comisiei de combatere a infractiunilor bazate pe ura, in urma unui atac homofob comis impotriva unui spaniol in varsta de 20 de ani in centrul Madridului, transmite Reuters. Tanarul se intorcea spre casa, duminica dupa-amiaza,…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a anuntat luni, la Barcelona, ca guvernul sau va da marti unda verde controversatei gratieri a celor noua activisti catalani pro-independenta condamnati la inchisoare pentru tentativa de secesiune din 2017, informeaza France Presse.