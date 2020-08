Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea ARMATA spaniola intra in lupta cu COVID 19, dupa explozia de noi cazuri: 2.000 de militari, mobilizați pentru anchetele epidemiologice Premierul spaniol Pedro Sanchez a anuntat marti, 25 august, ca va apela la armata pentru a ajuta regiunile, care au competente in materie de sanatate,…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a criticat luni ferm decizia Marii Britanii de a impune plasarea in carantina, incepand de duminica, a cetatenilor britanici care revin din Spania, considerand-o "nepotrivita", transmite AFP preluat de agerpres. Intr-un interviu acordat televiziunii private Telecinco,…

- Premierul portughez Antonio Costa si spaniol Pedro Sanchez au facut apel luni la partenerii lor europeni sa adopte in iulie planul de relansare al UE destinat sa surmonteze criza provocata de pandemia de coronavirus, potrivit AFP."Daca vrem sa depasim aceasta criza rapid (...), trebuie sa…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a anuntat joi o reforma fiscala ”inevitabila” ca urmare a crizei economice si sanitare provocate de epidemia COVID-19 si are pentru aceasta in vedere o crestere a impozitelor, mai ales a celor percepute marilor companii, relateaza AFP, conform Agepres.ro. Dupa enormul…

