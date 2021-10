Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Prevent Senior a administrat un tratament experimental impotriva covid-19, in martie si aprilie 2020, unui numar de 600 de bolnavi - fara ca acestia sa stie si sa-si dea acordul -, acuza 15 medici brazilieni, autorii unui raport de 10.000 de pagini, examinat in prezent de catre Senatul brazilian,…

- Curtea Suprema a Sloveniei a ordonat luni guvernului conservator condus de Janez Jansa sa-si plateasca datoria fata de agentia nationala de presa STA, lipsita de finantare de mai multe luni, pe fondul criticilor aduse liniei sale editoriale, noteaza AFP. Premierul, un aliat al nationalistului ungur…

- Parlamentul din Peru a votat cabinetul marxist-leninist propus de noul președinte Pedro Castillo, dând unda verde unei administrații care își propune reforme de stânga majore, relateaza Reuters.„Mulțumesc (Congresului) ca ne-a acordat votul sau de încredere”,…

- O disputa a izbucnit vineri intre premierul sloven, conservatorul Janez Jansa, si compatriotul sau, comisarul european Janez Lenarcic, acuzat ca a „incercat sa faca rau propriei tari” prin intermediul planului de relansare (PNRR).

- O disputa a izbucnit vineri intre premierul sloven, conservatorul Janez Jansa, si compatriotul sau, comisarul european Janez Lenarcic, acuzat ca a "incercat sa faca rau tarii sale" prin intermediul planului de relansare, relateaza AFP. Planul de relansare sloven - in valoare de 1,8 miliarde…

- Un nou scandal din showbiz-ul romanesc a șocat fanii. Banii fac multe persoane sa se certe chiar și cu rudele, dar nimeni nu se aștepta sa se ajunga la un conflict uriaș in care sunt implicați doi artiști ce iși arunca vorbe grele. Situație fara precedent. Ce vedete se cearta dupa ce nu s-au ințeles…

- Premierul britanic Boris Johnson i-a indemnat duminica pe englezi sa fie precauti si sa se autoizoleze atunci cand li se spune. Apelul vine in ajunul ridicarii majoritatii restrictiilor anti-COVID in Anglia și in condițiile in care Johnson este in izolare pentru ca a intrat in contact cu ministrul Sanatații,…