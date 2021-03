Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedinta pentru valori si transparenta a Comisiei Europene, Vera Jourova, a atentionat miercuri in legatura cu „evolutiile ingrijoratoare” pentru libertatea si independenta presei in Ungaria, Polonia si Slovenia, intr-o dezbatere in Parlamentul European, transmite AFP, citata de Agerpres.

- Jurnaliști din intreaga lume au tratat pe larg scandalul in care a fost implicat arbitrul roman in varsta de 43 de ani.Publicația turca Star susține in continuare ca arbitrul roman ”a folosit termeni rasiști și a provocat un scandal uriaș cu Pierre Webo in partida PSG – Istanbul Basaksehir”.Citește…

- Comisia Europeana a condamnat joi „observațiile jignitoare” ale premierului sloven Janez Jansa fața de o jurnalista de la Politico, premierul nefiind de acord cu un articol despre atacurile asupra libertații presei din Slovenia, potrivit AFP.Liderul conservator a acuzat-o pe Twitter…

- Tarile Uniunii Europene (UE) au inregistrat cu 450.000 de decese mai mult in perioada martie-noiembrie 2020, comparativ cu media aceleiasi perioade din 2016-2019, potrivit datelor UE date publicitatii, informeaza dpa, preluata de Agerpres. Cercetatorii au folosit statisticile lunare pentru a compara…

- Mass media poloneza, cu excepția celei de stat, a blocat miercuri accesul la conținutul sau, pentru a protesta fața de un proiect de lege al conservatorilor aflați la putere care prevede un impozit asupra publicitații, o decizie denunțata drept o amenințare la adresa presei independente, scrie AFP.Proiectul…

- Opozitia slovena de stanga a depus vineri o motiune de cenzura impotriva guvernului conservator condus de premierul Janez Jansa, pe care-l acuza pentru sustinerea Poloniei si Ungariei in disputa lor cu UE privind statul de drept, pentru apropierea de Donald Trump, precum si pentru ingradirea libertatii…

- Romanii sunt pe primul in Uniunea Europeana la capitolul bani cheltuiți pe alcool. Conform Eurostat, in ultimii 10 ani Romania a inregistrat cea mai mare creștere din UE la cheltuielile pentru alcool. Anul trecut gospodariile europene au cheltuit 117 miliarde euro, adica echivalentul a 0,8% din PIB-ul…