In urma incendiului care a avut loc, vineri dimineața, la Institutul „Matei Bals” din București patru persoane au decedat. Premierul Florin Cițu și vicepremierul Dan Barna sunt mulțumiți de modul in care s-a intervenit Premierul Florin Citu spune ca de aceasta data reactia autoritatilor a fost eficienta si rapida. „In aceasta dimineata o tragedie a lovit Bucurestiul. Din pacate, cu victime. In primul rand transmit sincere condoleante familiilor indoliate”, a transmis, vineri, premierul Florin Citu. Acesta a explicat ca din primul moment a fost activat Planul Rosu si s-au luat masuri pentru ca…