- Salariul minim brut va crește la 3.700 de lei incepand cu 1 iulie 2024. Aceasta creștere semnificativa, de 12,12% fața de nivelul actual de 3.300 de lei, vine ca o gura de aer proaspat pentru mulți romani care se confrunta cu creșterea costului vieții. Pe langa majorarea salariului minim brut, Guvernul…

- Investițiile publice fara precedent asumate de Guvernul condus de Marcel Ciolacu au dus Romania in topul european al creșterii economice și la o valoare fara precedent a Produsului Intern Brut (PIB).

- Guvernul aproba, in ședința de joi, majorarea cu 10%, in doua tranșe, a salariilor unor categorii de bugetari, a anunțat premierul Marcel Ciolacu.„Incepem prin a rezolva unele inechitați existente in randul personalului bugetar.