Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ministrului, consultarile vor continua in data de 21 ianuarie – ora 11:00, printr-o intalnire a premierului Nicolae Ciuca cu sindicatele din invațamant.“In privința grevei de avertisment a angajaților din invațamantul preuniversitar, desfașurata in data de 19 ianuarie, imi exprim increderea…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a transmis, miercuri, intr-o declarație de presa legat de greva cadrelor didactice din invațamant ca apreciaza revendicarile acestora, insa precizeaza ca „in pofida constrangerilor impuse de obligatia respectarii deficitului bugetar asumat ca tara, in anul 2022 au…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca apreciaza revendicarile angajatilor din invatamantul preuniversitar ca fiind "pe deplin justificate". "Recunoastem si sustinem dreptul cadrelor didactice la o salarizare motivanta (...) Sa nu uitam, insa, faptul ca, in pofida constrangerilor impuse…

- Testele COVID-19 noinvazive, pe baza de saliva, au starnit deja numeroase controverse, chiar dupa prima zi in care au fost folosite de elevi, mai multe cazuri pozitive fiind infirmate de testele PCR. In Capitala, de exemplu, in urma utilizarii testelor noninvazive COVID au fost depistați pozitiv cinci…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca scolile si gradinitele pot trece la cursuri fata in fata prin decizie proprie, din ziua imediat urmatoare scaderii ratei de incidenta sub 3 la mie in localitate, printr-o hotarare a Consiliului de Administratie al unitatii de invatamant, cu informarea…

- Conducerea Ministerului Educației (ME) pare hotarata sa asigure testarea COVID noninvaziva pentru elevi și angajații din invațamant la domiciliile acestora, dar așteapta un raspuns din partea specialiștilor de la Sanatate. Potrivit unui comunicat de presa al ME, remis cotidianului național “Romania…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca tezele nu vor fi suspendate in acest an școlar și vor fi susținute de elevi in aceeași forma, scrisa, cu prezența fizica. Ministerul Educației menține tezele ca forma de evaluare a nivelului de cunoștințe și competențe dobandite de elevi, a anunțat Sorin…