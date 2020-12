Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii au depistat 7 persoane care nu au respectat restricțiile de libera circulație in intervalul 23.00-05.00, ca urmare a modificarilor și completarilor aduse prin HG nr. 935/2020, fiind aplicate: doua amenzi in valoare de 1.000 de lei și 5 avertismente scrise. The post Jandarmeria Dambovița: Este…

- Ungaria va inchide barurile si cluburile de noapte si va impune o interdictie de circulatie pe timpul noptii, pentru a limita infectarile cu coronavirus, a anuntat marti seara premierul Viktor Orban, intr-un mesaj video postat pe Facebook. Noile restrictii intra in vigoare de la miezul noptii de marti…

- Belgia ar putea intra din nou in carantina, cu scopul de a opri raspandirea noului coronavirus, au anuntat autoritatile sanitare, in contextul unei cresteri in ultima perioada a infectiilor cu COVID-19, relateaza Reuters, citata de News.ro.Aceasta masura ar urma sa fie luata de catre autoritațile de…

- Astazi, 21 octombrie 2020, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Satu Mare a adoptat Hotararea nr. 36 privind completarea Hotararii CJSU nr.35/16.10.2020 cu privire la stabilirea si aprobarea masurilor care se aplica la nivelul judetului Satu Mare pentru prevenirea si combaterea infecțiilor…

- Pompierii mehedințeni au continuat acțiunile pentru prevenirea și combaterea raspandirii virusului SARS-CoV2. In perioada 12-18 octombrie a.c., specialiștii Inspecției de Prevenire din cadrul ISU Mehedinți au desfașurat 11 acțiuni, care au constat in 92 de verificari, fiind vizate: 48 de spații comerciale,…

- Elvetia a anuntat duminica restrictii mai dure pentru a tine sub control al doilea val al epidemiei de coronavirus, care includ obligatia de a purta masca la nivel national si interzicerea adunarilor cu participare numeroasa de oameni, transmite Reuters preluat de news.roAdunarile de peste…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson va emite un ordin prin care, incepand de luni, pub-urile si restaurantele vor fi inchise in mare parte din nordul Angliei, inclusiv in Manchester si Liverpool, in incercarea de a opri raspandirea focarelor de COVID-19, conform informatiilor aparute in editia de…

- Comitetul pentru Situații de Urgența a decis miercuri inchiderea cazinourilor și salilor de jocuri de noroc din București, excepție facand doar spațiile de pariuri și loterii, acolo unde se poate pastra distanța, a anunțat prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu. A fost redusa și distanța fața de școli…