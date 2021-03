Premierul scotian Nicola Sturgeon a trecut cu bine de un vot de neincredere care a avut loc marti in parlament, informeaza dpa. Nicola Sturgeon, premier si lider al Partidului National Scotian (SNP, secesionist), a fost confruntata cu acest vot dupa ce o comisie parlamentara a conchis ca ea a inselat parlamentul in cadrul unei investigatii impotriva predecesorului sau, Alex Salmond. In total 65 de parlamentari scotieni au votat in favoarea ramanerii ei in functia de premier, in timp ce 31 au votat impotriva. De asemenea, 27 de parlamentari s-au abtinut. Comisia, insarcinata sa faca lumina in legatura…