- Premierul britanic Boris Johnson trebuie sa se "concentreze asupra realitații" și sa recunoasca faptul ca Partidului Național Scoțian i s-a oferit un mandat de a organiza un nou referendum pentru independența, a declarat liderul regional Nicola Sturgeon, relateaza Reuters, citat de Mediafax.Citește…

- Premierul britanic, Boris Johnson, i-a transmis vineri seara prim-ministrului scotian, Nicola Sturgeon, ca se opune unui nou referendum privind independenta Scotiei, dar liderul de la Edinburgh a cerut respectarea dorintei scotienilor, anunța MEDIAFAX.Boris Johnson a sunat-o pe Nicola Sturgeon…

- Marea Britanie s-ar putea rupe dupa alegerile in care conservatorii, sustinatori ai BREXIT, au obtinut o victorie clara. Premierul Scotiei cere un nou referendum pentru independenta.Scotia trebuie sa primeasca autorizatia de a organiza un nou referendum privind statutul sau in Regatul Unit…

- Regatul Unit s-ar putea dezbina in urma Brexitului. Dupa ce premierul Scoției, Nicola Sturgeon, a declarat in repetate randuri ca, in cazul divortului de UE, va declanșa un nou referendum privind separarea de Marea Britanie, de data asta partidul republican din Irlanda de Nord si-a

- Premierul britanic Boris Johnson (conservator) a respins duminica ideea organizarii unui nou referendum pentru independenta Scotiei, in timp ce Partidul Laburist, cea mai mare forta de opozitie din Regatul Unit, a sugerat ca nu ar incerca sa opreasca un astfel de demers, informeaza EFE, potrivit…

- Premierul scotian Nicola Sturgeon, lider al Partidului National Scotian (SNP), a declarat marti ca s-a saturat de Brexit, ca Scotia trebuie sa organizeze un nou referendum pentru independenta in 2020 si ca va solicita in curand prerogativele necesare pentru ca scrutinul sa aiba loc in conditii de…