Premierul scoate ucrainenii la înaintare Premierul scoate ucrainenii la inaintare. Marcel Ciolacu a fost la Bruxelles pentru a negocia posibilitatea ca Romania sa nu se inscrie in ținta de deficit bugetar in acest an. Principalul argument al premierului a fost ca Romania cheltuie foarte mulți bani pentru a ajuta Ucraina și de aceea am ieșit din ținta asumata de deficit. La inceputul ședinței de Guvern, Ciolacu a explicat ca la Bruxelles situația Romaniei a fost ințeleasa, iar Guvernul a finalizat toate calculele și urmeaza sa trimita documentele Comisiei Europene. In lipsa unei ințelegeri, Romania risca sa-i fie suspendate fondurile… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

- “Avem si cateva proiecte de investitii strategice in infrastructura, doua dintre acestea, insumand 1,4 miliarde de lei, au legatura cu extinderea si modernizarea Portului Constanta. Domnul ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu, ma bucura faptul ca asta se intampla chiar a doua zi dupa Forumul…

- La București are loc joi, 7 septembrie, Forumul de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mari. Evenimentul a fost deschis de președintele Klaus Iohannis și premierul Marcel Ciolacu, care au vorbit, in discursurile lor, printre altele, despre securitatea globala și despre nevoia de interconectare pe zona…

- Ucraina a expediat 8,1 milioane de tone de cereale prin portul romanesc Constanta de la Marea Neagra, in perioada ianuarie-iulie 2023, ritmul incetinind semnificativ dupa ce Rusia a atacat infrastructura porturilor ucrainene, potrivit Agenției Reuters, preluate de Agerpres. Conform datelor transmise…

- Intalnire la nivel inalt, astazi, la Galați! Reprezentanti ai mai multor state si ai Comisiei Europene au discutat cu privire la culoarele de solidaritate pentru transportul cerealelor din Ucraina. La convorbiri au participat, printre alții, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, coordonatorul…

- Inalti reprezentanti ai Statelor Unite ale Americii, ai Uniunii Europene, Republicii Moldova si Romaniei discuta, vineri, la Galati, despre rutele alternative pentru transportul cerealelor din Ucraina, potrivit Ambasadei SUA la Bucuresti, care transmite sustinerea pentru "asigurarea continuitatii neintrerupte…

- Inalti reprezentanti ai Statelor Unite ale Americii, ai Uniunii Europene, Republicii Moldova si Romaniei discuta, vineri, la Galati, despre rutele alternative pentru transportul cerealelor din Ucraina, potrivit Ambasadei SUA la Bucuresti, care transmite sustinerea pentru ‘asigurarea continuitatii neintrerupte…

- Ambasadorul SUA, la București, Kathleen Kavalec, lauda determinarea Romaniei de a fi alaturi de Ucraina in susținerea acesteia impotriva Rusiei, conform jurnalul.ro . Determinarea Romaniei de a fi alaturi de Ucraina și de partenerii NATO in apararea democrației, a pacii internaționale și a securitații…