Premierul s-a trezit cu chef de harță: Astăzi câștigăm! Florin Cițu a transmis joi dimineața un mesaj de forța in meciul cu USR-PLUS. Premierul Florin Cițu da un mesaj mobilizator și arata ca nu va ceda niciun pas in fața celor de la USR-PLUS. Cițu susține ca ”astazi caștigam big time”. ”Succes, Romania! Astazi caștigam big time!”, scrie Florin Cițu. Mesajul premierului vine dupa ce USR PLUS a anuntat noaptea trecuta ca isi retrage sprijinul politic pentru Florin Citu, caruia ii reproseaza ca „a aruncat tara in criza” politica. „USR PLUS nu a girat si nu va gira niciodata jaful din bani publici, in nicio formula de guvernare. Cerem Coalitiei sa ia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

