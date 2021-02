Premierul Florin Citu a spus luni, intr-o declaratie de presa, ca a purtat mai multe discutii cu Nelu Tataru, ministru al Sanatatii in Guvernul Orban, despre situatia din spitale. “Primim rapoarte in fiecare zi. Am vorbit cu domnul Tataru, sunt deja cateva rapoarte existente si trebuie sa ma uit peste ele. Cand vom avea o […] The post Premierul s-a sfatuit cu Nelu Tataru despre situația din spitale, nu cu ministrul Vlad Voiculescu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .