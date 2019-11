Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Federatiei Ruse, Dmitri Medvedev, a declarat miercuri ca Moscova conteaza pe recuperarea oportunitatilor ratate in relatiile cu Chisinaul. Declaratia a fost facuta in timpul intrevederii sale cu premierul Republicii Moldova, Ion Chicu, care se afla alaturi de o importanta delegatie guvernamentala…

- Noul premier al Republicii Moldova, Ion Chicu, avea planificata pentru miercuri o vizita la Moscova, in fruntea unei importante delegatii guvernamentale, la invitatia omologului sau rus, Dmitri Medvedev, aceasta fiind prima sa vizita in Rusia in calitate de premier, informeaza mass-media moldovene,…

- Președintele Igor Dodon a anunțat astazi dupa o ședința comuna cu șefa legislativului Zinaida Greceanîi și cu premierul Ion Chicu la reședința de stat ca parlamentul și guvernul vor aproba un pachet social pâna la 20 decembrie. Un mecanism nou de colaborare între instituții, așa…

- Noul prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Chicu, a anuntat luni ca va efectua in cursul acestei saptamani o vizita la Moscova, anunt facut intr-o conferinta de presa comuna cu presedintele Igor Dodon si cu sefa legislativului, Zinaida Greceanii, conform mass-media de la Chisinau, potrivit Agerpres.'Voi…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat ca premierul Maia Sandu trebuie sa intreprinda neaparat o vizita la Moscova pentru a relansa pe deplin relatiile cu Federatia Rusa si a demonstra ca alianta dintre socialisti si proeuropeni, aflata la putere la Chisinau, este una echilibrata,…

- Vicepremierul rus Dmitri Kozak afirma ca Moscova va sustine "cu toate fortele" actuala majoritate parlamentara din Republica Moldova, care, in urma evenimentelor de la inceputul verii, a reusit sa se curete "de un regim criminal", transmite sambata Radio Chisinau.Dmitri Kozak, care este si…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a confirmat miercuri intentiile Moscovei de a-si retrage arsenalul sovietic din Transnistria, regiunea separatista a Republicii Moldova, transmite EFE potrivit Agerpres "In ceea ce priveste termenele, lucrarile pregatitoare vor dura aproximativ un an pentru…

- Viceprim-ministru pentru Reintegrare, Vasile Șova, care este și copreședinte al Comisiei interguvernamentale de colaborare economica, comerciala, științifica și tehnica dintre Republica Moldova și Federația Rusa, a vorbit despre dezghețarea relațiilor moldo-ruse la nivel de guverne dupa o perioada de…