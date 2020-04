Stiri pe aceeasi tema

- Premierul rus Mihail Misustin l-a informat joi pe presedintele Vladimir Putin ca a fost diagnosticat cu noul coronavirus, potrivit Reuters si AFP, care citeaza media de la Moscova, scrie Agerpres.Vorbind la o reuniune televizata, Misustin a sugerat ca prim-vicepremierul Andrei Belousov sa…

- Ministerul apararii de la Moscova a anuntat luni ca a ordonat intrarea in carantina a mii de militari, timp de doua saptamani, informeaza Reuters. Decizia a fost luata dupa anularea paradei care ar fi trebuit sa aiba loc ca de obicei in Piata Rosie de 9 mai - Ziua Victoriei in cel de-al doilea Razboi…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca autoritatile au sub control situatia crizei legate de coronavirus, el mentionand ca totul se va rezolva, desi duminica Rusia a inregistrat o crestere in privinta numarului de cazuri de infectare, relateaza Reuters.Citește și: Unul dintre miliardarii…

- Numarul contaminarilor cu noul coronavirus confirmate in mod oficial in Rusia a crescut joi la 3.548 - cu 711 mai multe de miercuri - a anuntat centrul rus de gestionarea crizelor, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Infectari au fost inregistrate in 76 dintre cele 80 de regiuni ruse, insa…

- Kremlinul a confirmat vineri un caz de infecție cu coronavirus în adminsitrația președintelui Vladimir Putin, iar guvernul a anunțat extinderea masurilor restrictive impuse în Moscova la nivel național, pentru a combate epidemia, scrie Reuters. Potrivit datelor raportate…

- Premierul rus Mihail Misustin le-a cerut vineri tuturor cetatenilor sa ramana in case, cu exceptia deplasarilor esentiale, intr-un efort de a stopa raspandirea coronavirusului si in contextul in care Rusia a raportat 196 de noi cazuri intr-o zi, un nou record, transmite Reuters, citata de Agerpres.Numarul…

- Numarul oficial al cazurilor de contaminare cu noul coronavirus a crescut la 658 - dintre care 410 la Moscova -, potrivit unui bilant oficial, publicat miercuri, la o zi dupa declaratii alarmiste ale primarului capitalei ruse Serghei Sobianian in prezenta presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza…

- Rusia îsi va închide de miercuri pâna la 1 mai frontierele pentru cetatenii straini, cu exceptia rezidentilor permanenti în tara, a anunta luni guvernul rus, citat de AFP si Reuters. Potrivit unui comunicat, premierul Mihail Misustin a avertizat mai multi…