- Prim-ministrul Florin Citu a declarat, miercuri, ca nu a luat in calcul “niciodata” retragerea din functie, reiterand ca nu este “iresponsabil” sa lase Romania fara Guvern in prag de iarna. Seful Executivului a fost intrebat daca pentru el ar fi o solutie, pentru rezolvarea actualei crize politice,…

- Premierul Florin Citu a anuntat miercuri ca Guvernul intentioneaza sa adopte o propunere prin care personalul din sistemul medical care nu este vaccinat sa se testeze periodic pe cheltuiala proprie, precizand ca varianta a fost discutata in prima lectura. El a fost intrebat de jurnalisti daca Guvernul…

- Premierul Florin Citu a anuntat, miercuri, dupa sedinta de Guvern, ca s-a discutat un proiect de OUG care prevede ca angajatii din asistenta sociala trebuie sa prezinte dovada vaccinarii, test negativ sau dovada trecerii prin boala. „Am discutat un proiect de OUG care stabileste ca angajatii…

- Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca va tine sedinta de Guvern de marti chiar in eventualitatea in care ministrii USR PLUS din Executiv vor demisiona. Intrebat daca va tine sedinta de Guvern, care are pe agenda rectificarea bugetara, daca respectivii ministri din coalitie demisioneaza luni, Citu…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca bugetarii ar putea fi obligați sa se testeze periodic in cazul in care refuza sa se vaccineze impotriva COVID-19. Premierul nu a mentionat insa daca bugetarii vor suporta din propriile buzunare costurile cu testarea. “O discutie foarte buna, foarte multe propuneri.…

- Premierul Florin Cițu va face la ora 14.00 declarații de presa la Palatul Victoria, a anunțat sambata, 14 august, biroul de presa al Guvernului, care nu a precizat insa despre ce va vorbi șeful Executivului.Declarațiile vin in contextul scandalului generat de apariția informațiilor ca Florin Cițu a…