Premierul României se vaccinează public Premierul Florin Cițu a anunțat ca se va vaccina public impotriva coronavirusului, sambata, la o zi de la startul celei de-a doua etape a campaniei de vaccinare. „Sambata ma vaccinez și va fi public”, a spus Cițu la o conferința de presa. Și presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca se va vaccina intr-un eveniment public, vineri. „Pentru a marca debutul, eu ma voi vaccina public vineri, pe 15 ianuarie”, a spus șeful statului cadrul conferinței de presa de la Palatul Cotroceni. The post Premierul Romaniei se vaccineaza public appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu, 48 de ani, a facut anunțul miercuri in timpul unei conferințe de presa, potrivit Digi24. Șeful guvernului se va imuniza impotriva COVID-19 in cea de-a doua zi a etapei a II-a a campaniei de vaccinare, care incepe vineri, 15 ianuarie. „Sambata ma vaccinez și va fi public”, a precizat…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, in prima conferința de presa din anul 2021, ca se va vaccina anti-coronavirus la inceputul celei de-a doua etape a campaniei de vaccinare. Klaus Iohannis se va vaccina public vineri, pe 15 ianuarie 2021. Intrebat in cadrul conferinței de presa daca considera…

- Klaus Iohannis a anunțat, marți, intr-o conferința de presa, cand a decis sa se vaccineze anti-COVID. Iohannis a raspuns, marți, la intrebarea unui jurnalist care i-a reproșat ca nu a dat un semnal de incredere prin a se vaccina primul contra noului coronavirus. „In Israel, președintele a fost primul…

- Klaus Iohannis va dialoga cu jurnaliștii la Palatul Cotroceni, la ora 18:00, cu doar trei zile inainte ca Romania sa intre in etapa a II-a de vaccinare, in care se incadreaza și șeful statului, potrivit strategiei nationale de vaccinare.Este prima conferința de presa pe care Klaus Iohannis o gazduiește…

- Cu o zi inainte de Revelion, președintele Klaus Iohannis va avea, la ora 12:00, o ședința de lucru privind gestionarea pandemiei de coronavirus la Palatul Cotroceni. Conform unui anunț al Administrației Prezidențiale, la ședința vor participa premierul țarii, Florin Cițu, ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu,…

- Premierul Florin Cițu a susținut o declarație de presa dupa intalnirea de la Palatul Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis.Temele abordate au fost proiectele bugetare pentru anul viitor, dar și obiectivele pentru care miniștrii vor fi monitorizați trimestrial.„Proiecte de digitalizare si ANAF-ul…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a susținut marți, 17 noiembrie a.c., la Palatul Cotroceni, o conferința de presa. Va prezentam in continuare transcrierea conferinței de presa: Buna seara! Am avut astazi cea de-a treia ședința cu autoritațile și experții in domeniu…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va susține joi, 29 octombrie a.c., ora 19:10, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa, inaintea videoconferinței cu membrii Consiliului European pe tema masurilor privind gestionarea pandemiei COVID-19